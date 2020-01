IL PROBLEMA

VENEZIA Solo nel giugno scorso c'erano stati i festeggiamenti per lo scudetto della Reyer con un corteo acqueo in Canal Grande: barche di tifosi avevano scorrazzato in andata e in ritorno, carosello dietro al vaporetto dei giocatori e del team al completo.

Un ricordo che richiama immagini allegre e colorate che stridono con il veto del passaggio nell'arteria acquea della città alla manifestazione delle remiere di domenica scorsa, organizzata per attirare l'attenzione sul moto ondoso.

«Era deciso che non avremmo bloccato il traffico: ciascun presidente si era impegnato per i propri soci, assicurando, identificato dalla propria carta d'identità, che le barche avrebbero sfilato in fila per due, senza creare intralcio».

È il commento rammaricato di Lucio Conz, portavoce della Canottieri Giudecca, che non nasconde la propria delusione per la scelta: «Vietare il Canal grande per chiedere il rispetto delle regole è come vietare la piazza principale di Palermo a una manifestazione antimafia contro il pizzo».

«C'erano anche rappresentanti del mondo della vela - aggiunge Giulio Cantagalli, del Diporto Velico - noi il primo obiettivo l'abbiamo raggiunto, quello di raccogliere le adesioni di tutto il popolo della barca, convinti che sia necessaria educazione politica, non partitica, per la salvaguardia della città».

Perchè le associazioni remiere, presenti domenica con circa 200 imbarcazioni, non si richiamano a un romantico ritorno al passato, con l'improbabile pretesa che si vada tutti a remi, ma chiedono l'applicazione di norme che già potrebbero esistere, come il regolamento provinciale rimasto lettera morta.

E non per una maggior sicurezza di chi ancora ama rinunciare al motore, ma per tutelare le rive che si disgregano giorno per giorno, e un patrimonio artistico secolare che rischia di andare irrimediabilmente perduto.

«Il prefetto ci ha ricevuto quando gli abbiamo sottoposto la lettera dell'ottobre scorso, il sindaco no» conclude Conz.

Ma le remiere non si danno per vinte. E sono attesi nuovi passi, ad esempio durante il Carnevale. Per riempire di contenuti la legge speciale tanto attesa, con un occhio di riguardo a questo problema di cui si parla da anni, ma che peggiora ogni giorno. (r.v.)

