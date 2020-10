IL PROBLEMA

VENEZIA La scuola è iniziata da un mese, ma gli insegnanti non ci sono. Alle superiori i ragazzi fanno dalle due alle quattro ore, con tanto di didattica a distanza a rotazione (perché gli studenti sì, che ci sono), alle medie gli orari dovrebbero andare a regime a partire dalla settimana prossima, pur con parecchi distinguo, se si esclude la Giulio Cesare di via Cappuccina che è una delle pochissime ad esser partita. Alle elementari, dove i posti di ruolo sono stati coperti con le procedure telematiche, mancano soprattutto i docenti di sostegno, circostanza che comunque non consente di attivare l'orario completo. E la prossima settimana si ricomincia daccapo, all'Ufficio scolastico, con le chiamate in presenza per medie e superiori: ieri ultimo giorno per le ultime classi di concorso, dagli indirizzi musicali alla matematica applicata. Assegnata una ventina di posti. Il giorno prima a fronte di 1200 convocati per l'assegnazione delle cattedre di sostegno ne sono state coperte solo 94 su quasi 400.

ASPIRANTI SUPPLENTI

Eppure gli aspiranti supplenti sono poco meno di 15.700, ma sono in molti a non presentarsi alle convocazioni, qualcuno perché ha già accettato un'altra classe di concorso, qualcun altro perché teme un nuovo lockdown, nonostante sia stato vinto il ricorso in base al quale lo stipendio rimarrà salvo, anche per i supplenti, se si dovesse sospendere l'attività scolastica per cause di forza maggiore.

«Mai vista così tanta disorganizzazione - sbotta Libero Savastano, nel sindacato Snals dal 1992 - doveva essere tutto pronto entro il 14 settembre. Invece a farne le spese sono i ragazzi. Spesso rimangono spezzoni del monte ore degli insegnanti, spalmati su più plessi anche distanti tra loro, che non permettono a molti dirigenti di organizzare un orario, neppure provvisorio». E se alle superiori i ragazzi sono abbastanza autosufficienti, anche in caso di orario risicato, perché non si pone il problema di accompagnarli e ritirarli a scuola, il problema è quello dei bambini più piccoli, in materne, nidi ed elementari. Perché le famiglie, già provate da sei mesi e oltre di vacanze forzate dei loro figli, si aspettavano quanto meno che il rodaggio della scuola fosse più veloce.

SERVIZIO MENSA

Dunque da lunedì si potrebbe avviare il servizio mensa di Ames su tutto il territorio comunale. Ma non mancano i problemi: i sindacati hanno infatti dichiarato lo stato di agitazione del personale e domani saranno in prefettura per tentare di comporre una trattativa ormai naufragata. Il tema è quello degli organici insufficienti delle ausiliarie. Già carente lo scorso anno, e che quest'anno, a causa del Covid e delle nuove incombenze come l'accoglienza dei bambini, la misurazione della febbre, le nuove disposizioni anticontagio sulla mensa rischia di essere ulteriormente in difficoltà.

E anche il personale comunale di nidi e materne sarà in mobilitazione la settimana prossima, a causa della carenza delle educatrici: impossibile secondo i sindacati mantenere le bolle educative, ovvero la separazione tra diverse classi, in caso di mancanza di personale su tutte le fasce orarie di apertura. Quindi facile che si verificheranno, se mai ce ne fosse stato bisogno, altre riduzioni di orario.

Raffaella Vittadello

