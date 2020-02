IL PROBLEMA

VENEZIA Il primo a scoprirlo è stato un autista delle idroambulanze del Suem. Era in attesa del test per la ricerca del coronavirus da giorni. Ieri l'esito: positivo al Covid 19. Non è l'unico tra il personale del servizio di emergenza di Venezia. Lo si è scoperto ieri. Nessuno fortunatamente è in condizioni critiche, anzi. Tanto che al momento sono a casa. Ma il problema ora è il mantenimento di un servizio fondamentale come il Suem, che si fonda su professionalità uniche, come quella degli autisti delle idroambulanze.

TURNI A RISCHIO

Ieri il tema era all'esame della direzione dell'Ulss, che ha già chiesto la collaborazione di Croce Verde e Sanitrans per coprire gli eventuali buchi d'organico. Il timore è che altri operatori del servizio d'emergenza lagunare possano risultare positivi al coronavirus. Se le persone in malattia aumentassero, salterebbero i turni e lo stesso servizio sarebbe messo a rischio. Un'eventualità che l'azienda sanitaria vuole assolutamente scongiurare. E la ricerca di nuovo personale è già iniziata. Un'idroambulanza ha bisogno di almeno tre persone per turno: l'infermiere, l'operatore sanitario e appunto l'autista. Il tutto moltiplicato per un servizio che deve essere garantito 24 ore su 24. Autisti che sappiano districarsi tra i canali veneziani, poi, non sono così semplici da trovare.

A CACCIA DI PERSONALE

Un problema, questo del personale sanitario malato, che era nel conto. Il maggior timore dei sanitari rispetto a questo coronavirus, vista la sua elevata contagiosità, è proprio quello che possa mettere in ginocchio il sistema sanitario, lasciando a casa, malati, i camici bianchi su cui si reggono i servizi. Quello che ora si paventa per il Suem di Venezia, ma non solo. Per questo l'Ulss 3 ha già studiato un piano di assunzioni per fronteggiare l'emergenza. Si cercano ben 78 figure da mettere a bando: 30 infermieri, 20 operatori socio sanitari, 6 assistenti sanitari, 3 tecnici della prevenzione, 4 tecnici laboratorio, 10 medici di pronto soccorso, nonché 5 autisti di idroambulanza.

