Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROBLEMAVENEZIA A Fuzhou, in Cina, si apre oggi la 44. sessione estesa del Comitato del Patrimonio mondiale dell'Umanità che dovrà assumere una decisione sul futuro di Venezia e la sua laguna.L'assemblea plenaria si doveva riunire a giugno dell'anno scorso, ma l'appuntamento fu rinviato a data da destinarsi a causa della pandemia in atto.Ora si andrà a recuperare il tempo perduto e si riaprirà la discussione in una città...