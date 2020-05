IL PROBLEMA

TREVISO L'emergenza coronavirus allontana i medici dalle case di riposo. E l'Usl deve correre ai ripari trovando dei sostituti. In questi giorni alcuni dei dottori che garantiscono l'assistenza agli anziani non autosufficienti hanno comunicato all'azienda sanitaria di voler recedere dall'incarico. I movimenti riguardano l'Israa di Treviso, villa Bianca di Tarzo e Casamia di Dosson. Più la casa di riposo Cosulich di Casale e il centro servizi De Lozzo Da Dalto di San Pietro di Feletto. Queste ultime due strutture, in particolare, hanno dovuto far fronte a importanti focolai di Covid-19. Le motivazioni che spingono ogni singolo medico a lasciare i centri per anziani sono diverse.

L'AZIENDA

Ma è la stessa Usl a confermare l'impatto dell'emergenza coronavirus. «Il problema legato ai contagi da Covid-19 ha reso le case di riposo meno attrattive per i medici fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca in questi contesti, il lavoro dei medici è più che mai intenso. E può essere che l'emergenza sanitaria, non ancora alle spalle, faccia sentire il proprio peso». Spesso i dottori preferiscono concentrarsi sull'attività di medici di famiglia. Più di qualcuno sceglie di lasciare le strutture per anziani a fronte di un aumento degli assistiti a livello territoriale. Per il momento sono stati individuati tutti i sostituti necessari. Certo, per le case di riposo non è sempre semplice cambiare il medico di riferimento. Ma ci sono anche buone notizie. Il focolaio che era esploso nel centro Cosulich di Casale è ormai spento. Si era arrivati a contare 43 anziani positivi al Covid-19 su 83. Ora, invece, il terzo giro di controlli ha fatto emergere una sola positività su 74 ospiti. Procede per il meglio anche il maxi-screening in corso al Palaverde su oltre 12mila persone impiegate nei servizi essenziali. La prima tranche ha visto 507 negativi su 507. Ieri, poi, sono state controllate altre mille persone. E anche in questo caso non è emersa nessuna positività. Nel dettaglio, 59 test rapidi avevano dato esito positivo. Ma i tamponi di controllo eseguiti seduta stante hanno escluso la presenza del virus.

I CONTROLLI

In tutto ciò, il dipartimento di Prevenzione dell'Usl sta portando avanti un incalzante programma di verifiche delle disposizioni di sicurezza anti-contagio all'interno delle aziende che hanno riaperto i battenti. Ieri è stato fatto il punto in una video-conferenza organizzata tra Confapi e l'Usl della Marca. «Fino ad oggi sono state visitate quasi 4mila aziende. Non ci sono state sanzioni, ma solo prescrizioni spiega Stefano De Rui, direttore del dipartimento di Prevenzione diverse segnalazioni riguardanti il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale alla fine si sono rivelate infondate. Ma in questo periodo è fondamentale dare un riscontro per rassicurare tutti». Tra i problemi c'è la confusione creata tra gli imprenditori da indicazioni che piovono da ogni dove. «Non sempre c'è il tempo per definire un'impostazione coerente sottolinea Enrico Contessotto, direttore dell'equipe dello Spisal dell'Usl della Marca ci sono persone che ci chiamano mezze disperate e persone che non si sentono sufficientemente assistite». Uno dei problemi principali resta quello riguardante le mascherine e il loro utilizzo. «C'è una zona grigia. Nella vita di tutti i giorni non serve che le mascherine siano marchiate. Negli ambienti di lavoro, invece, può essere diverso conclude Contessotto se le persone sono distanziate, possono tenere le mascherine non marchiate. Ma è difficile pensare che si possa cambiare dispositivo in base agli spostamenti all'interno dei luogo di lavoro. L'indirizzo è di usare sempre le mascherine marchiate CE o quelle che sono comunque state autorizzate».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA