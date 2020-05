IL PROBLEMA

TREVISO Ci sono più abbonati che posti a sedere nei bus e nelle corriere. È questa la paradossale situazione nella quale si ritrova Mom dopo l'emergenza coronavirus. Le misure anti-contagio hanno dimezzato la capienza dei mezzi. La capacità massima di trasporto nell'ora di punta è passata da un totale di oltre 40mila posti a circa 20mila. Il punto è che gli studenti abbonati sono di più. Oggi se ne contano 33mila. Di questi, 8mila solo a Treviso. E senza considerare gli altri passeggeri. I numeri sono chiari: se a settembre non ci sarà una riorganizzazione delle scuole, con le attuali misure anti-contagio, che permettono di sedersi su un posto ogni due, potrebbero restare a piedi 13mila studenti. Per riuscire a rispondere a tutte le necessità si punta sia alle lezioni a giorni alterni che agli ingressi scaglionati.

GLI SCENARI

Davanti a questo scenario, infatti, per le scuole ci sono essenzialmente due possibilità: prevedere ingressi scaglionati degli studenti, con turni sia di mattina che di pomeriggio, oppure organizzare le lezioni in presenza a giorni alterni, facendo entrare in classe metà studenti e permettendo agli altri di seguire le attività via internet. Senza escludere un mix delle due, che per Mom rappresenterebbe la soluzione ideale. L'azienda non avanza richieste in modo formale. Le decisioni dovranno essere prese a livello governativo, fermo restando il grado di autonomia riconosciuto a ogni singolo istituto. Ma all'atto pratico ci sono valutazioni non aggirabili. «Gli ingressi non potrebbero essere scaglionati solo di un quarto d'ora. Potrebbero funzionare solo se distaccati di un paio d'ore. Ad esempio dalle 8 alle 10 spiega Giacomo Colladon, presidente di Mom anche così, però, dovremmo raddoppiare le percorrenze. Non sarebbe affatto semplice. Senza contare che bisogna capire se alle scuole va bene fare lezione sia di mattina che di pomeriggio». Un distanziamento delle campanelle di solo un quarto d'ora sarebbe insostenibile per la società dei bus e delle corriere. Il problema riguarda soprattutto il settore dell'extra-urbano. «Sarebbe come prevedere un treno ogni 15 minuti per gli studenti che vanno all'Università di Padova perché quelli del primo anno entrano alle 8 e quelli del secondo alle 8.15», è l'esempio che esce dall'azienda. «Le cose potrebbero andare meglio se venisse seguita la strada dei giorni alterni sottolinea Colladon in questo modo sarebbe possibile un dimezzamento dei carichi, consentendo ai nostri mezzi, sempre con le misure anti-contagio, di poter trasportare tutti gli studenti». I conti tornerebbero facendo girare i quasi 460 mezzi della Mom a metà carico, cioè con una media tra i 30 e i 40 passeggeri per ogni bus e per ogni corriera. Va da sé che per la società l'ideale sarebbe poter servire gli studenti organizzando le corse sulla base di orari delle scuole scaglionati e a giorni alterni. Questo darebbe il margine necessario per trasportare anche tutti gli altri pendolari.

I NUMERI

I numeri complessivi, infatti, dicono che Mom arriva a contare in tutto 17mila abbonamenti: circa 11.500 nel sistema urbano di Treviso e poco meno di 6mila nel sistema extra-urbano con destinazione Treviso. Al momento non è ancora stata presa una decisione definitiva. Quel che è certo è che bisognerà arrivare a un compromesso. Il rischio è anche quello di riempire le strade di auto. Mom trasporta in media 86mila persone al giorno, considerando tutte le corse. Se anche una parte di questi decidesse di organizzarsi diversamente muovendo l'auto scoppierebbe il caos dal punto di vista della viabilità.

