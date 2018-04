CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROBLEMAPORDENONE La sala dell'ex Capitol ha ripreso vita, dopo tanti anni di chiusura, lo scorso mese di gennaio, ma contestualmente ha incominciato a morire il riposo del quartiere, spesso costretto alla veglia nei weekend, anche sino alle 4 del mattino. Il rumore, in particolare, disturba i residenti nel palazzo di via Mazzini che ingloba il locale e conta una cinquantina di appartamenti. «Altro che Deposito Giordani - considera uno dei residenti, l'ingegnere Vittorio Bozzetto - che in via Prasecco si trovava a un centinaio di metri...