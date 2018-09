CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROBLEMAPADOVA Arrabbiati, sfiduciati, con la prospettiva di chiudere i loro locali come hanno fatto alcuni colleghi nei mesi scorsi. Questo lo stato d'animo degli esercenti della zona Porta Trento, via Sarpi e Bezzecca. Nel tratto di via Sarpi compreso tra le rotatoria di Porta Trento e del Sarpi-Dalmazia quella che accoglie i passanti è una lunga teoria di serrande abbassate. Scomparsa anche la rivendita di materassi, da qualche mese ha aperto un'agenzia di attività finanziaria di base con Caf. «Noi abbiamo attività di call center e...