IL PROBLEMA

PADOVA A causa dell'emergenza Coronavirus quasi la metà delle associazioni culturali che operano in città rischia la chiusura. L'assessore alla Cultura Andrea Colasio, però, cerca di rassicurare: «Questa estate metteremo a disposizione gratuitamente i nostri parchi. In questo modo le associazioni potranno riprende le loro attività». Non solo, scuole, negozi, bar, ristoranti. Dalla fine di febbraio anche tutte le realtà associative a Padova sono circa mezzo migliaio hanno azzerato le loro attività. In alcuni casi si tratta di associazioni che si occupano di musica, teatro, cinema o storia locale e che forniscono servizi e che danno lavoro a decine di persone.

L'INDAGINE

Per fare il punto della situazione, le associazioni culturali che operano in città e che sono iscritte all'Albo comunale, hanno distribuito un questionario a tutti i loro associati. Ne è nato un report che dipinge una situazione niente affatto rassicurante. «Si tratta di realtà che stanno molto soffrendo in questo periodo spiega la presidente della Commissione cultura Daniela Ruffini Proprio per questo l'amministrazione è al loro fianco e cercherà di dare una mano per uscire da questa situazione». «Il questionario è stato inviato a tutte le 458 associazioni dell'area tematica Attività Culturali ed è stato restituito compilato da 153 di queste pari a un terzo del totale, costituendo un campione rappresentativo spiega Leonardo Di Ascenzo, portavoce dell'esecutivo Attività culturali del Registro delle associazioni del Comune - Dalle risposte emerge un forte allarme perché quasi il 50% dei rispondenti dichiara che le difficoltà di bilancio causate dall'interruzione prolungata delle attività può mettere a rischio l'esistenza stessa dell'associazione nel futuro». Il 74% degli intervistati ha interrotto completamente le attività ordinarie e meno della metà, un 45%, le ha continuate in forme alternative. «Pur tuttavia - aggiunge - le associazioni dimostrano una grande vitalità. La stragrande maggioranza, pari all'82%, dichiara di aver già riprogrammato le attività ordinarie per lo più nel prossimo autunno, ma un 40% è pronta a partire da subito o già in estate. Solo il 53%, però, dichiara di poter ripartire da subito garantendo opportune norme sanitarie, denotando in questo la necessità di essere supportati nella messa in opera delle diverse disposizioni di sicurezza epidemiologica».

LA FOTOGRAFIA

«Alcuni dati ci offrono poi una fotografia del variegato mondo associativo soprattutto in termini economici. Quasi la metà di chi ha risposto, dichiara di avere affitti da pagare afferma ancora - Un 41% soltanto dice di dover pagare regolarmente imposte o tasse. La stragrande maggioranza, il 63%, svolge attività completamente gratuite mentre un terzo di queste, il 32% eroga servizi e/o attività a pagamento. Solo un 22% delle associazioni svolge attività in convenzione/affidamento da parte di istituzioni pubbliche. Il 21% ha dipendenti e/o collaboratori fissi e queste sono dovute ricorrere a cassa integrazione o ad altro strumento di supporto al reddito. Potremmo concludere che la gran parte delle associazioni svolge attività gratuita basata sul volontariato dei propri iscritti, ma esiste anche un terzo delle realtà associative di ambito culturale che presenta forme organizzative finalizzate alla produzione di beni e servizi culturali con dipendenti, collaboratori, affitti, imposte, che generano un circuito economico». «Sì la situazione è molto complicata, mi sento di dire, però - rassicura Colasio - che nessuno rischia di perdere il lavoro. A breve, infatti, verrà pubblicato un bando per l'assegnazione gratuita di alcune aree all'interno dei nostri parchi. Qui le associazione potranno ricominciare, in assoluta sicurezza, tutte le loro attività».

Alberto Rodighiero

