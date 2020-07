IL PROBLEMA

CORTINA Non è un caso che quel tratto di strada della sr 48 Delle Dolomiti a Rio Gere e Alverà sia così pericolosa, secondo i parenti della dottoressa Carla Catturani, che perse la vita il 5 agosto 2017. In una denuncia alla procura della Repubblica, tramite il loro avvocato Carlotta Campeis del Foro di Udine, ripercorrono quello che è accaduto negli anni che avrebbe portato, a loro dire, a quella tragedia. E lo fanno partendo dalle conclusioni del giudice che archiviò le posizioni degli amministratori di allora pur sottolineando: «Il problema delle colate detritiche in località Rio Gere era indubbiamente noto da tempo nel Comune di Cortina».

IL GIUDICE

«Era risaputo - scrive il gip Elisabetta Scolozzi nel provvedimento di archiviazione di alcune posizioni nell'inchiesta uno per la morte della Catturani - che si trattava di una questione che coinvolgeva molti Enti (e non solo il Comune) quali le Regole d'Ampezzo, proprietarie dei terreni gestiti dalla società Faloria S.p.a., Veneto Strade, il Genio Civile (come emerge pacificamente nel verbale della riunione del 20/9/2016. E il gip conclude non escludendo «comunque la possibilità di un approfondimento ulteriore in ordine alle altre figure che, all'epoca dei fatti, rivestivano ruoli apicali in seno al Comune, alle Regole d'Ampezzo, alla Faloria S.p.a. e agli altri enti a vario titolo interessati dalla vicenda del Rio Gere e che avrebbero dovuto porre in essere o attivarsi per porre in essere l'aggiornamento del piano di emergenza, dei sistemi di monitoraggio, di segnalazione della pericolosità della zona del Rio Gere, e soprattutto un presidio territoriale nella fase antecedente l'evento mortale, a fronte di una situazione di allerta per la zona pari a 2, ovvero di attenzione rinforzata, con specificazione delle ragioni/circostanze per cui ciò non avvenne».

LA DENUNCIA

«Non si è spinta la gip - si legge nella denuncia redatta dall'avvocato Campeis - ad indicare gli elementi che costituiscono che costituiscono la responsabilità di Faloria S.p.a. e Regole, come ulteriori soggetti che con la propria attività di sfruttamento del suolo, di realizzazione di opere e nel contempo colla negligenza nelle manutenzioni dell'area hanno contribuito ad aggravare le conseguenze dei previsti eventi naturali. Si pensi solo che, ad esito della sostituzione dell'impianto di risalita nel 1996 e con la realizzazione dell'impianto di innevamento, si sono registrati oltre una decina di episodi di ostruzione della carreggiata in corrispondenza del ponticello del Rio Gere. Non ha, ancora, indicato le omissioni del Genio Civile e dell'Anas nella realizzazione di un ponte idoneo». «Ciononostante - si denuncia -, il messaggio è chiaro e forte e non limitato alle persone fisiche in carica al momento dell'evento». «Il problema - prosegue l'avvocato nell'esposto - nasce a monte ed è causato da chi coi suoi lavori od omesse manutenzioni delle piste provoca l'intasamento del tombotto che non riesce a far defluire i detriti al di sotto della strada». Il legale sottolinea ancora «la mancata pulizia dell'alveo come una concausa certa dell'evento morte» e chiama in causa «tanti presunti responsabili» dalle Regole d'Ampezzo proprietari della zona; Faloria S.p.a.: ente gestore delle piste da sci sul terreno dato in concessione dalle Regole d'Ampezzo dal 1994; Veneto Strade S.p.a.: gestore della strada regionale 48 dal 2002; Anas; Comune di Cortina d'Ampezzo; Genio Civile; Servizi Forestali; Centro Funzionale». La procura ha però chiesto l'archiviazione per questa inchiesta bis per la morte della dottoressa: la famiglia della Catturani, che attende giustizia da 3 anni, si è opposta fermamente.

ol.b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA