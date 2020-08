IL PRIVATO SOCIALE

MESTRE Prima l'ipermercato solidale, poi il Don Vecchi 8. La fondazione Carpinetum marcia spedita sui due nuovi progetti che sono i nuovi sogni di don Armando Trevisiol. La priorità è l'ipermercato, la cui prima pietra è stata posata tre settimane fa e il cui cantiere è ora ben visibile dalla rotonda degli Arzeroni, a poca distanza dagli altri centri per anziani. La struttura accoglierà tutte le attività caritative che il sacerdote ha messo in piedi al Don Vecchi 2 di Carpenedo: la distribuzione dei vestiti, dei mobili e delle suppellettili, degli alimenti, della frutta e della verdura. A gestirlo sarà l'associazione Il Prossimo, che lancia continui appelli per trovare volontari e nella quale sono convogliate tutte le realtà che si occupavano dei singoli settori, con una certa resistenza, però, da parte di Vestire gli ignudi, che avrebbe voluto restare autonoma.

I magazzini dell'interrato da tempo non possono più ospitare le attività, per ragioni sia legali che logistiche, così la fondazione ha dato il via alla costruzione del complesso dove radunarle tutte, con una sistemazione più adeguata. Il Comune ha dato un percorso preferenziale alla pratica in forza della natura sociale dell'intervento. L'ipermercato costerà due milioni e mezzo tre milioni, del tutto autofinanziati, la gran parte attraverso i proventi stessi delle attività caritative, che sono singolarmente simbolici, ma a fine anno, considerando che ai magazzini ci sono centinaia di migliaia di accessi, fanno un bel gruzzoletto. Così, anche il semplice euro che viene richiesto per avere una camicia di seconda mano, concorre alla realizzazione dell'impresa. Intanto don Armando fa sapere che tutti i proventi che raccoglierà dalle offerte nella chiesa del cimitero a lui affidata, li destinerà alla causa. L'obiettivo è inaugurare l'opera tra un anno. Subito dopo la fondazione si concentrerà sul Don Vecchi 8 che andrà a occupare l'ultimo lotto disponibile sempre nell'ambito del villaggio degli Arzeroni, appannaggio tanto degli anziani quanto delle nuove povertà che hanno bisogno di aiuto, dal genitore separato a chi perde il posto di lavoro e non può più pagare l'affitto di casa. Nel contempo la Carpinetum dovrà decidere cosa fare dei magazzini liberati al Don Vecchi 2; un'ipotesi di creare degli spazi per favorire le start-up dei giovani che vogliano crearsi un lavoro. Guardando al futuro dall'alto dei suoi 91 anni, a don Armando non dispiacerebbe neppure realizzare un asilo notturno per i senza dimora. Ma questa, per adesso, è soltanto un'idea. (a.spe.)

