Tiziano Graziottin

In tempi normali le elezioni polarizzano l'interesse, fanno discutere e qualche volta accapigliare, diventano in sostanza il piatto forte nel dibattito alto e nella chiacchiera da bar. Questa tornata invece, come molto altro dell'anno di disgrazia 2020, sta scivolando via come un appuntamento di serie B: si vola bassi, quasi fosse un ennesimo effetto collaterale in tempi di pandemia. Mai vista, del resto, una campagna elettorale agostana; se ce ne siamo parzialmente accorti, scansando per un attimo l'attenzione dal tormentone Covid, almeno nel Veneziano lo dobbiamo a Pier Paolo Baretta, candidato del centrosinistra nel capoluogo, che da luglio si sta dando un gran daffare, in ogni direzione, con un movimentismo vecchia scuola. Consapevole che c'è una montagna bella alta da scalare - e chissà se il sottosegretario all'Economia arriverà in cima, che in questo caso vorrebbe dire ballottaggio - da lupo di mare della politica ha capito che ogni giorno lasciato per strada sarebbe stato un favore a Luigi Brugnaro. Da parte sua il sindaco uscente - come tutti i primi cittadini a maggior ragione favorito nel contesto accennato - ha affidato l'atto primo dell'avvicinamento alle urne alla diffusione urbi et orbi del lavoro fatto (...)

