«Il primo provvedimento? La pace fiscale Noi barbari? Vogliamo solo più crescita»

Senatore Siri, il contratto tra Lega e 5Stelle è chiuso. E' però bastata una bozza per far fibrillare i mercati e allarmare Bruxelles. C'è chi ha parlato di sabotaggio, condivide il sospetto?«Non lo so. So che quando si discute a un tavolo ognuno porta le proprie proposte e sensibilità. E la bozza si chiama bozza proprio perché è un componimento in itinere».Salvini dice che è il ricatto dello spread, dei poteri forti.«I poteri non sono mai deboli. Vedo che c'è grande preoccupazione per lo stato d'animo dei mercati e meno...