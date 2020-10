VENEZIA Da domani si apre ufficialmente la stagione delle acque alte eccezionali. L'attendibilità delle previsioni cresce di ora in ora. Perché è vero che le variabili possono cambiare, ma il mix di componenti è tale da lasciare poche probabilità di interpretazione.

Per questa mattina è previsto il primo assaggio alle 11.50 con 105 centimetri, cui seguirà in serata, poco prima di mezzanotte, un nuovo picco di 110.

L'attenzione è puntata però su domani, quando a una marea astronomica di 76 si aggiungerà un forte contributo meteorologico, tanto che per le 12,05 sono previsti 135 centimetri. Fenomeno che dovrebbe riproporsi alle 12,25 di domenica con 115, anche se per il momento è ancora troppo presto per dare dei valori definitivi.

Ieri si è riunito il tavolo tecnico dei meteorologi di Cnr Ismar, Ispra, Centro Maree del Comune di Venezia al quale collabora anche Arpav e che dalla prossima settimana si avvarrà anche dell'Arpa della Regione Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo è quello di condividere una strategia comune per il miglioramento delle previsioni meteo-marine, anche per meglio fronteggiare i fenomeni di acqua alta e le intense mareggiate che periodicamente causano ingenti danni su tutta la fascia costiera.

«Le previsioni sono un po' diverse dal giorno precedente - spiega Alvise Papa, del centro Maree del Comune (in foto) - il fronte depressionario che sta attraversando la Francia centro settentrionale stazionerà un po' di più tra Sardegna e Corsica. In compenso aumenta il vento di scirocco dal Sud dell'Adriatico. Poi i venti dovrebbero ruotare, e aiutare l'acqua a defluire. Ma l'evoluzione è continua e le previsioni di 135 restano ad ora confermate per domani, più incerta la situazione per domenica, dove abbiamo ipotizzato 115 centimetri».

E siamo solo all'inizio di ottobre, con ancora fresco il ricordo del 2019 dei record: nel 2019 gli eventi sopra quota 80 sono stati 135 contro i 73 del 2017.

Raffaella Vittadello

