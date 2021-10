Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PRIMO PASSOPORDENONE Questa mattina una riunione informale, giovedì la prima vera e propria seduta. Parte da subito l'attività della nuova giunta Ciriani, messa a punto sabato e presentata ufficialmente ieri. E ad attendere assessori vecchi e nuovi ci sarà anche un lavoro di squadra, una sorta di cabina di regia per mettere a frutto le risorse a disposizione, in cinque anni che si annunciano tutt'altro che in discesa.«È un secondo...