«Il primo obiettivo del governo non sia la Rai»

Monica Maggioni è pimpante e sicura di sé. Ha risposto punto su punto a chi parla del nuovo assetto dirigenziale della Rai e all'inchiesta della procura che la vede indagata per abuso d'ufficio e peculato. Lo ha fatto a Dogliani, in provincia di Cuneo, nell'ambito del Festival della Tv e dei nuovi media. «Mi auguro che il nuovo governo non abbia come primo obiettivo il cambio dei vertici Rai ha sottolineato in tono ironico il presidente di Viale Mazzini in ci sono altre priorità che come cittadino italiano mi angosciano di più. Mi...