(g.pav.) Primo paziente guarito all'ospedale San Camillo di Treviso. Da quando la struttura di via Vittorio Veneto aveva accolto i primi malati di Covid-19, dopo aver dato la propria disponibilità all'Uls 2, le cose non erano andate per il meglio. Nel corso della prima settimana erano stati registrati due decessi. Ora però la situazione è cambiata, e con l'uscita dal reparto di malattie infettive di un uomo di Casale sul Sile la struttura sottolinea che è solo la prima di una lunga serie. È la speranza di tutti, e visti i dati di rallentamento del contagio e delle vittime pare proprio che andrà così. «In questo momento di difficoltà ed emergenza abbiamo bisogno anche di buone notizie - è l'annuncio del San Camillo postato nella pagina Facebook ufficiale dell'ospedale - Un plauso a tutti gli operatori sanitari che con grande dedizione e professionalità hanno curato e continuano a curare tanti altri pazienti ogni giorno». Un messaggio che si chiude con un hashtag, #avanticosì, e con una promessa: «Ce la faremo a uscirne». Con oltre 100 condivisioni, il post ha incassato anche centinaia di commenti da parte di tanti trevigiani e non che si complimentano con i medici dell'ospedale e che non rinunciano a diffondere speranza per i prossimi giorni, cruciali per vincere la battaglia contro il coronavirus.

