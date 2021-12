IL PRIMO BILANCIO

CORTINA D'AMPEZZO Cortina ieri si è svuotata, dopo un paio di settimane di buon andamento turistico. Gli ospiti hanno lasciato gli alberghi, taluni proprietari hanno chiuso le seconde case, in attesa di ritornare per Natale e Capodanno, un periodo che accende tante speranze e qualche apprensione, come conferma Roberta Alverà, presidente della associazione albergatori Cortina: «Con questa giornata di domenica abbiamo salutato molti ospiti, ci sono state le ultime partenze. La stagione turistica invernale si è avviata ufficialmente con la Fashion week. Rispetto agli altri anni, quando si limitava a un weekend, quest'anno è diventata un evento più complesso, a comprendere nove giorni, con diverse occasioni di incontro e divertimento. È stato un importante banco di prova per l'inverno e tutto ha funzionato a dovere, anche perché gli appuntamenti sono stati diluiti in un periodo più lungo. Questa formula è stata funzionale per chi è venuto, che ha potuto scegliere una fine di settimana, oppure l'altra, o ancora la festività di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata, posta a metà. È stato ottimale anche per noi albergatori, che abbiamo lavorato bene, per più giorni, ma senza avere mai il pienone, il sovraffollamento di poche giornate concentrate e caotiche; così abbiamo potuto curare di più la clientela, che altrimenti sarebbe difficile seguire, nella calca».

TEST SICUREZZA

Al centro dell'attenzione, da parte di operatori, amministratori, forze dell'ordine, c'erano le norme sanitarie, dettate dall'emergenza: «Alla vigilia c'erano perplessità sul rispetto del distanziamento, sulle garanzie di sicurezza, invece tutto ha funzionato, non ci sono state criticità assicura la presidente degli albergatori nel contempo i controlli sono stati scrupolosi, sia negli alberghi, sia nei ristoranti e nei locali, perché eravamo consci che il primo obiettivo era garantire la sicurezza dell'ospite».

LE PROSPETTIVE

Ora a Cortina, come su tutte le Dolomiti, si guarda al prosieguo dell'inverno, con buone prospettive, date dall'ottimo innevamento e dall'apertura di molti impianti di risalita e pista da sci, per la discesa e per il fondo. Dopo una dozzina di giorni di pausa, per le prossime festività ci si attende il tutto esaurito: «Per il periodo di Natale c'è stata qualche disdetta conferma Roberta Alverà ma ci sono state anche nuove prenotazioni, a riempire quei vuoti. C'è davvero tanta voglia di venire a Cortina. Dal 24 dicembre in poi, se non accade qualcosa d'altro, ci auguriamo di riuscire a lavorare in maniera tranquilla, in questa ripartenza, dopo un periodo davvero difficile».

L'ASSENZA DEGLI STRANIERI

Natale è per tradizione il periodo degli ospiti italiani e quest'anno lo sarà ancora di più. «Dalle prenotazioni ci aspettiamo una prevalenza di turisti italiani - conferma Alverà -; gran parte dell'Europa è messa peggio di noi, in quanto a contagi e norme di sicurezza. Dal resto del mondo è ancora più difficile muoversi. Ma siamo fiduciosi: confidiamo che si possa recuperare una clientela che in condizioni normali sarebbe andata all'estero, poiché oggi pochi si azzardano ad affrontare tutte le difficoltà e i rischi di viaggiare per il mondo e così molti stanno riscoprendo le destinazioni di casa». È già certo, quindi, che Cortina perderà una clientela che, negli ultimi anni, aveva rappresentato un buon mercato, dalla Russia e dai Paesi dell'Est Europa, a riempire le primissime settimane del nuovo anno, per la concomitanza con il Natale e il Capodanno della religione ortodossa. La speranza è che si tratta di una situazione transitoria, da superare già con il prossimo inverno 2022/2023, confidando nel volano promozionale dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA