IL REPORTAGE

BELLUNO «Ormai il virus è così pandemico che uno, quando sta male, chiama il 118 o arriva. Non sta più succedendo quello che avevamo visto durante la prima ondata: chi stava male non veniva in ospedale perché aveva paura del virus». Una buona notizia per Luisa Borella, direttore dell'Unità complessa Pronto soccorso di Belluno (quella che una volta avremmo chiamato in una parola: il primario). «Attualmente il calo degli accessi nel nostro reparto è attorno al venti per cento ma non ci è capitato di vedere persone che hanno atteso troppo prima di venire qui». Nelle scorse settimane anche il Pronto soccorso ha registrato dei decessi di pazienti covid positivi: «Si è trattato di persone anziane - spiega Borella - la cui positività era già stata individuata. Per loro ci si attendeva, anche alla luce dell'età, che potesse arrivare il momento. In questa fase l'attenzione è massima, nella prima fase avevamo registrato un calo degli infartuati, ora non sta più succedendo».

IL RADDOPPIO

Da quando è esplosa l'emergenza, a fine febbraio, il San Martino di Belluno ha puntato al raddoppio del Pronto soccorso. Da un lato quello di sempre, al primo piano: il pulito. Dall'altro, dove c'erano le cure palliative, il Pronto soccorso 1.9. «All'inizio - spiega Borella, mentre ci guida - l'idea di chiamarlo così serviva un po' a far spaventare meno i pazienti. Uno punto nove deriva da Covid-19 ma è anche quel linguaggio del web che spiega uno step più evoluto dell'1.0». Dietro quella porta a vetri, nella prima settimana di settembre, sono state visitate 22 persone. 37 la seconda e 40 quarta. A ottobre con l'inizio della seconda ondata siamo passati a 101 nella prima settimana, 114 nella terza. Numeri messi in fila nei grafici elaborati a colori da Borella. In totale i pazienti accettati da inizio epidemia sono stati 821. Dietro la porta a vetri le stanzette singole in cui vengono accolti i pazienti, cinque in totale. «Qualche volta - spiega il primario - ne abbiamo anche messi due contemporaneamente ma è successo raramente, nei prossimi giorni se servisse, potremmo decidere di farlo più spesso. I pazienti che vengono accolti qui sono quelli con positività già accertata o con sintomatologia evidente. Nell'attesa dell'esito dei tamponi, durante la prima ondata, i pazienti aspettavano nelle ambulanze che poi venivano sanificate. Ora possiamo anche farli attendere in macchina. La tenda per eseguire i tamponi si trova a poche decine di metri». Insomma, dal punto di vista della logistica tutto è calcolato per rendere più efficiente il sistema. Tra qualche settimana verrà anche allestita un area pre triage che sostituirà la tenda. «Ulteriori spazi che richiedono anche più persone». Un area ampia in cui sarà possibile lavorare in sicurezza. Al piano superiore del pronto soccorso covid (o uno punto nove che dir si voglia) ci sono Pneumologia e Malattie Infettive. Se un paziente necessita di ricovero viene dirottato in uno di questi due reparti. Facendo un percorso interamente sporco. «Non è mai capitato - spiega Borella - che si sia reso necessario portarlo direttamente in rianimazione. Devo dire che tra colleghi c'è grande intensa e voglia di collaborare».

LE DUE ONDATE

«Nella prima ondata avevamo avuto una flessione importante sul fronte dei ricoveri. Adesso non la vediamo. Ci sono due fattori che hanno reso diversa la seconda ondata. L'assenza di lockdown da un lato e gli operatori che possono contrarre il virus più facilmente. Adesso la vita prosegue normale. Quindi ci sono per esempio i traumi, che durante la prima fase non c'erano. Con la vita ripresa normalmente, anche per gli operatori c'è qualche timore di contagio in più. Si fa più fatica perché rischiano di mancare gli operatori. C'è quindi un importante aspetto organizzativo. Ma non c'è paura del contagio. C'è consapevolezza che è molto più probabile il contagio. Si alza la soglia di attenzione. Nella prima fase non c'erano state positivizzazioni. Ora lo abbiamo messo in conto. Potrebbe succedere. Noi ci sottoponiamo costantemente ai tamponi. Ma questo non ci rende immuni. Mia mamma ha 78 anni, papa 86 ma quando vado a trovarli, al chiuso, indosso sempre la mascherina».

LO SCREENING

I pazienti che entrano in pronto soccorso vengono tutti controllati. Il primo step è la misurazione della febbre, il secondo è il test antigenico per chi ha sintomatologia sospetta, dopo i 7 giorni però si fa quello molecolare. Nel caso in cui dovesse servire un ricovero il tampone scatta in automatico. «Adesso riusciamo ad avere la risposta in tempi davvero rapidi e questo permette di rendere il Pronto soccorso un posto ancora più sicuro».

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA