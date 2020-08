IL PRIMARIO

BELLUNO «Questo è il momento del noi, cioè di lavorare tutti insieme. E non del noi contro voi, cioè dei medici in contrapposizione con l'Usl». Il giorno dopo la forte presa di posizione di una parte dei medici di famiglia che si sono detti contrari ad eseguire nei propri ambulatori il test sierologico agli insegnanti e al personale della scuola, il dottor Sandro Cinquetti, direttore del Servizio igiene e sanità pubblica (Sisp) dell'Usl Dolomiti, prova a trovare una sintesi ed auspica un'adesione il più larga possibile. «Io mi auguro che i medici di famiglia si rendano disponibili, perché non si tratta di un test qualsiasi. È importante che i pazienti trovino questo tipo di sostegno: e la possibilità di effettuare il test presso il proprio medico contribuisce a rinsaldare il normale rapporto di fiducia con il paziente».

CONTRATTAZIONE

Cinquetti conosce le posizioni dei medici del territorio, sa che ieri sera il direttivo della Fimmg bellunese si è ritrovato in videoconferenza per delineare una linea e poi comunicarla ai propri iscritti; sa che i medici aderenti allo Snami si sono detti contrari e che tutti i medici del Cadore hanno fatto altrettanto. Ma dice: «Se non ci sarà l'adesione che ci auguriamo, troveremo una diversa soluzione: siamo abituati a percorsi concertativi, non di contrapposizione. E questo è il momento del noi, uniti, è una situazione che richiede grande unità per trovare le soluzioni migliori». Intanto nella mattinata di ieri sono giunte all'attenzione della direzione dell'Usl Dolomiti nuove indicazioni regionali sull'organizzazione e l'esecuzione dei test sierologici a favore del personale scolastico. «La direzione fa sapere l'Usl in una nota - esaminerà con cura queste indicazioni regionali individuando i percorsi più opportuni anche alla luce delle adesioni al programma che perverranno entro domani (dr, oggi) dai singoli medici di famiglia del territorio». L'adesione è comunque su base volontaria. Ma in quale modo, a partire da lunedì 24 agosto e per due settimane, verrà organizzato il lavoro di somministrazione dei test, è ancora presto per dirlo. «Quando avremo in mano le risposte dei medici, allora decideremo quale strategia organizzativa adottare».

I DATI

I tamponi arrivati dalla Regione sono 4.700 e all'Usl stimano che l'adesione, che è su base volontaria, da parte del personale della scuola, non sarà totale. Assodato questo primo aspetto, ogni medico potrebbe essere chiamato a sottoporre al test sierologico dai 10 ai 20 dei propri pazienti che lavorano nella scuola. Il dottor Cinquetti respinge anche altre critiche: «Il test sierologico dà evidenza se la persona è entrata a contatto con il virus; dopo questo si deve verificare se l'infettività è in essere tramite il tampone. Il test sierologico serve a stimare la diffusione del virus in una certa categoria. Le perplessità? Ci sono varie strategie per contenere la diffusone in ambito scolastico e quella decisa a livello centrale è una di queste. Un'altra è quella del distanziamento. Affronteremo tutte le strategie con ogni singola scuola». «Ritengo che fra la categoria sociale dei dipendenti della scuola il virus abbia diffusione molto bassa, perché non è un gruppo, come gli infermieri o chi lavora nelle case di risposo, particolarmente esposta; si tratta piuttosto di persone che appartengono ad un gruppo sociale ordinario. Con accessi contingentati e distanziati, lontano da quelli ordinari dell'ambulatorio, con mascherina e mezzi di protezione individuale adeguati, credo sia un passaggio che possiamo affrontare. Del resto se è a livello nazionale si è di affidare questo test alla medicina di famiglia, questi aspetti sono stati valutati». (G.S.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA