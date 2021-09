Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PRESUNTO FOCOLAIOVENEZIA L'Ulss e Actv hanno escluso la presenza di un focolaio al deposito degli autobus di Mirano, come inizialmente sarebbe sembrato la settimana scorsa.Era stato proprio in quella occasione che era trapelata la notizia che un dipendente dell'azienda di trasporto si trovava in gravi condizioni all'ospedale di Dolo, colpito dal virus. Ed era proprio Dario Paneghel, morto purtroppo la notte scorsa.Si sono verificati poi...