MESTRE Rispetto per i lavoratori: più personale, risorse e sicurezza. Recita così lo striscione posto ieri mattina all'ingresso dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, in occasione del presidio congiunto di Cgil, Cisl e Uil Funzione pubblica di Venezia a sostegno degli operatori della sanità. L'iniziativa, a cui hanno partecipato volutamente non più di una quindicina di persone, per evitare affollamenti, si inserisce nell'ambito di una mobilitazione collettiva nazionale. «Non potevamo permetterci assembramenti, e non volevamo sottrarre le già poche risorse umane alla lotta contro la pandemia - spiega Dario De Rossi, coordinatore Cisl Fp - Siamo qui in rappresentanza di chi viene chiamato eroe e poi dimenticato». Per il segretario Sanità Cgil, Marco Busato, «la Ulss 3 Serenissima ha dormito. Queste problematiche nazionali qui si amplificano: perché non si è provveduto ad aumentare il personale? È assurdo - prosegue - oggi per reperirlo siamo costretti a chiudere certi servizi, come all'ospedale di Dolo e il trasferimento in quello di Mirano».

Francesco Menegazzi, segretario provinciale Uil, lamenta le «difficoltà di reclutamento e una procedura che lo prevede solamente ogni tre mesi, e che per questo andrebbe rivista. Viviamo una situazione peggiore di marzo sostiene - con più ricoveri. Adesso apriranno l'ospedale di Noale, sì, ma con quali operatori?». Insomma per i sindacati riuniti «è necessario garantire i dispositivi di protezione individuale, i tamponi e la sorveglianza sanitaria, perché non è accettabile che proprio chi ci protegge debba farlo in condizioni di scarsa sicurezza. Qui si mette a rischio la loro salute - aggiungono - e anche quella dei cittadini, oltre al servizio di cura.

«Altrettanto indispensabile - concludono gli esponenti sindacali - è implementare il personale e rinnovare i contratti per valorizzare la professionalità». La mobilitazione è stata inoltre concepita «contro chi nega l'esistenza del virus, dell'emergenza epidemiologica e del rischio che stanno correndo tutti i lavoratori impegnati a garantire la nostra salute».

