MESTRE Presidio notturno davanti alla pianta di mimosa di via Cappuccina. Sei esponenti di Amico Albero si sono presentati ieri sera in via Cappuccina per difendere l'albero che si trova proprio davanti alla Polizia Locale, allo scopo di evitare danneggiamenti da parte di venditori abusivi. Giù le mani dagli alberi recitava un cartello portato da Michele Boato, mentre un altro manifestante brandiva l'avviso Mimose guardare senza strappare. L'iniziativa, mssa in atto poco prima che scattasse il coprifuoco notturno, ha colto nel segno: proprio mentre arrivavano i partecipanti al sit-in, sono stati avvistate alcune persone che spezzavano alcuni rami fioriti per confezionare dei mazzetti destinati alla vendita. Sui rami della mimosa peraltro la Polizia locale aveva piazzato un avviso che invitava a non danneggiare la pianta, nell'area comunque videosorvegliata, pena una sanzione di mille euro.

Contro la vendita abusiva delle mimose scendono in campo anche i fioristi della Cgia di Mestre. In occasione della festa della donna, che si accompagna con l'omaggio floreale, il numero degli abusivi che in ogni angolo di Mestre vende illegalmente questi prodotti «dilaga - dichiara Giovanni Gomiero dell'Ufficio sindacale dell' associazione Artigiani e Piccole Imprese - e il danno economico che le nostre imprese subiscono è notevole, soprattutto in questo periodo di difficoltà». Così come da più di un decennio, la Cgia ha inviato nei giorni scorsi una richiesta scritta ai Vigili Urbani di Venezia, ai Carabinieri di Mestre, alla Guardia di Finanza perché intensifichino i controlli per contrastare il fenomeno. «Dietro questi venditori abusivi - ricorda Gomiero - ci sono organizzazioni criminali che con queste attività realizzano profitti milionari, mettendo sul lastrico centinaia e centinaia di piccole attività commerciali e artigianali del settore, che nulla possono fare contro questa forma di concorrenza sleale». E anche quest'anno i fioristi hanno deciso di dare il proprio contributo in solidarietà per festeggiare l'8 marzo: hanno offerto oltre 400 mazzetti di mimose alle degenti della Casa di riposo di Santa Maria dei Battuti. Un altro migliaio di ramoscelli è stato donato alle artigiane che oggi transiteranno nelle quattro sedi della Cgia. Un gesto simbolico, affinché l'8 marzo non sia solo una festa consumistica, ma un momento in grado di offrire un sorriso a tutte le donne che soffrono e lavorano ogni giorno con grande impegno e dedizione.

