Domani alle 15 in Sala Dolomiti a Belluno il presidente della Camera di commercio Mario Pozza ha indetto una riunione con le categoria economiche che verterà sulle misure da adottare per fronteggiare le ricadute economiche determinate dall'emergenza epidemiologica, si parlerà anche di situazione della sede camerale di Treviso. Sospese fino all'8 marzo le attività convegnistiche di Treviso, Belluno e Conegliano, oggi e domani chiusa la borsa merci di Treviso.

Conseguentemente la sala di contrattazione della Borsa Merci sarà chiusa e le riunioni delle Commissioni per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso delle Uve e vini, del Pollame e dei Cereali e Farine non avranno luogo. Sono state prorogate le misure preventive adottate dall'Ente camerale in relazione al Coronavirus. Sono attivi i servizi erogati agli sportelli camerali «con la raccomandazione - spiegano dalla Camera di commercio - di preferire, laddove possibile, i contatti tramite i canali e-mail, telefonici o telematici. Nel caso di accesso agli sportelli o agli uffici camerali invitiamo ad attenersi alle regole precauzionali fornite dal Ministero della Salute (leggi l'opuscolo Dieci comportamenti da seguire)». Gli impegni in agenda del Presidente Mario Pozza e del Segretario Generale Romano Tiozzo Pagio restano invariati. La prova di preselezione del Concorso di categoria C, programmata per il 5 marzo 2020, è prorogata a data da destinarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA