Il presidente nazionale delle Città del Vino Floriano Zambon ha annunciato come una foto del sindaco di Aquileia Emanuele Zorino, scattata durante la manifestazione agostana Calici di stelle 2020, si è aggiudicata il premio fotografico nazionale La Stella di Federica.

L'annuncio è avvenuto durante la riunione delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia in municipio a Gradisca d'Isonzo, ospiti dell'amministrazione comunale, convocata per trarre i bilanci di una stagione estiva sopra le attese nonostante l'emergenza coronavirus (da segnalare il grande appeal proprio della manifestazione Calice di stelle) e delineare le prossime azioni, come il progetto sul regolamento di polizia rurale unitario improntato sulla sostenibilità in vigneto. Inoltre è stato deciso all'unanimità come sarà Duino Aurisina la candidata regionale alla nomina di Città italiana del Vino 2021. Il sindaco-fotografo di Aquileia Emanuele Zorino ha colto un attimo di Calici di Stelle in piazza Patriarcato con sullo sfondo la bellissima Basilica di Santa Maria Assunta: nella cittadina Patrimonio dell'Umanità per l'Unesco Calici di Stelle si è svolto in tre date, con una positiva partecipazione, in 3 date anche nella vicina piazza Capitolo e nelle cantine dei produttori locali.

