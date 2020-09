«Abbiamo rispettato alla lettera il protocollo previsto in questi casi, allertando immediatamente l'Ulss e la Figc attraverso un'email, inviate all'indirizzo dedicato a queste specifiche segnalazioni. E alla fine abbiamo ricevuto dalla stessa Figc l'ok per giocare». A sottolinearlo è Marco Del Bianco (foto), presidente della Calvi Noale, la squadra che domani scenderà regolarmente in campo per affrontare il San Giorgio nel secondo turno di Coppa Italia. Nella prima giornata i noalesi avevano affrontato i padovani dell'Arcella, squadra che ora sta facendo i conti con un caso di positività al Covid che ha colpito un giocatore.

E il motivo per cui la Calvi Noale non ha subito restrizioni o controlli lo spiega lo stesso Del Bianco.

«Di questi tempi se ne sentono un po' di tutti i colori , ognuno dice la sua, spesso senza conoscere le regole. Credo che nel nostro caso si tratti di un motivo meramente tecnico visto che la partita con l'Arcella è finita domenica scorsa verso le 17.30 mentre il giocatore padovano si sarebbe sentito male nella notte tra martedì e mercoledì, a distanza di più di 48 ore dalla fine del match. In poche parole il giocatore potrebbe anche aver contratto il virus dopo il match giocato con noi, a più di due giorni di distanmza e quindi per regolamento non c'era alcun obbligo di sottoporre la Calvi a controlli e tamponi. Da qui credo il via libera da parte dell'Ulss e della Figc alla disputa del match di domenica tra la Calvi e il San Giorgio. (Ste.Ba.)

