Il presidente dell'Ordine: «Noi, categoria dimenticata»

MESTRE VENEZIA «C'è stato un momento in cui, sui vaccini, c'era una deriva culturale frutto del predominio delle false informazioni. Con l'impegno di tutti i colleghi, ci siamo battuti contro gli slogan pubblicitari dei no-vax, per far capire alla gente l'importanza della profilassi, riuscendo a invertire la rotta. I miglioramenti sono stati significativi: i tassi vaccinali sono sicuramente migliorati, ma non bisogna abbassare la guardia». Giovanni Leoni conclude il mandato da presidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della...