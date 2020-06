L'INTERVISTA

PADOVA «Il corso è accreditato e parte regolarmente». Non si scompone Stefano Merigliano, presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Padova. I cavilli legali non interessano l'Università. «Si sono appesi alla classica questione di lana caprina. Ma siccome esistono i precedenti e noi abbiamo ottenuto tutte le autorizzazioni dal Ministero dell'Università, andiamo avanti». Doccia gelata ma fino ad un certo punto dunque: la notizia dell'impugnazione da parte del Governo della legge che ha istituito l'intero corso di laurea di medicina a Treviso non è destinata a fermare i piani della facoltà.

La questione di lana caprina quale sarebbe?

«La Regione ha acconsentito a finanziare la regolamentazione di 18 cattedre. Sono solo una parte di quelle necessarie ad attivare il ciclo completo perchè in tutto, a regime, servono 60 docenti. Tuttavia Roma dice che il finanziamento all'università non rientra nella competenza di Palazzo labia. Quando invece esistono molti precedenti illustri: cattedre e docenze finanziate da istituzioni o da privati».

Dunque in sostanza la controversia riguarda l'ambito giurisdizionale tra il Veneto e Roma

«Esatto. Forse è stata percepita come un'intromissione. Ma abbiamo diversi precedenti di co-finanziamento. Peccato che però la Regione abbia già finanziato cattedre per la laurea in infermieristica e nessuno ha battuto ciglio».

E peccato che il Ministero dell'Università e della Ricerca abbia dato il via libera al corso.

«Proprio così. Abbiamo le carte in regola, abbiamo ottenuto tutti gli assensi. Noi il 3 settembre faremo i test nazionali e tra le varie sedi indicheremo anche Treviso. E per novembre si parte con i 50 posti».

Vi siete sentiti ieri con i vertici regionali, e avete elaborato una strategia?

«Il Governatore si è espresso in maniera molto chiara. E l'assessore Lanzarini ha chiarito che verrà subito fatto ricorso contro l'impugnazione. Noi andiamo avanti».

Che l'operazione su Treviso non sia una velleità è stato chiarito in maniera evidente dal direttore generale Francesco Benazzi

«A Treviso abbiamo quasi 1000 studenti di medicina, e corsi da un trentennio. Nel merito siamo blindati. L'autorizzazione a partire col ciclo completo è solo una formale chiusura del cerchio. A Treviso ci sono 8 reparti a direzione universitaria. Che tradotto significa che 8 docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Padova sono primari al Ca' Foncello.Il legame è fortissimo»

A dicembre è stato a Treviso per un sopralluogo. Ritiene pronta la città ad ospitare gli studenti?

«Abbiamo un riscontro più che positivo, Treviso si sta dimostrando assolutamente all'altezza. L'azienda è pronta. Ma non avevamo dubbi».

Ragionevolmente, come vede i prossimi mesi?

«La Regione agirà nelle sedi legali per dimostrare che l'operazione è assolutamente legittima e legale. L'Università procede con il progetto. Il 3 settembre si terranno gli esami nazionali di ammissione. E agli studenti verrà chiesto di indicare, in ordine di preferenza, le sedi. Tra queste ci sarà anche Treviso».

Elena Filini

