Il presepe dei pazienti come un'aula di studio

L'INIZIATIVAPADOVA A Pediatria, quest'anno, il presepe è didattico. Realizzato nel corso dell'ultimo mese da un centinaio di bambini ricoverati che frequentano la scuola in ospedale - dell'infanzia ed elementare - è un vero capolavoro. «E' il prodotto finale di un'unità progettuale verticale: i nostri alunni infatti - spiega la docente Elisa Galeazzo - sono ospitati in reparti diversi della Clinica pediatrica e non tutti hanno la possibilità, per esigenze sanitarie, di spostarsi dai loro reparti o dalla loro stanza. Il lavoro che hanno...