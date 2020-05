IL PREMIO

BELLUNO Un'altra manifestazione finisce nel cassetto. Per essere riestratta, certo, ma il prossimo anno. Il Covid 19 non risparmia nemmeno il prestigioso Pelmo d'Oro. La 23esima edizione dello storico riconoscimento curato dalla Provincia di Belluno in collaborazione con Cai e con Fondazione Dolomiti Unesco si sarebbe dovuto tenere a luglio ma, si sa, i tempi sono troppo incerti e la situazione troppo pericolosa per rischiare. E così via, ci si ripenserà il prossimo anno quando, si spera, le acque si saranno calmate.

LA DECISIONE

Il blocco delle attività causato dalla pandemia ha costretto gli organizzatori a optare per un rinvio. La 23. edizione quindi slitta al 2021, sempre a Cesiomaggiore, località che avrebbe dovuto ospitare la cerimonia di premiazione già quest'anno. Ne è amareggiato il presidente della Provincia Roberto Padrin, ma è certo sia la scelta migliore. «Purtroppo l'incertezza di queste settimane e delle prossime, ci impedisce una programmazione definita degli eventi e delle manifestazioni estive - commenta -. Dopo aver sentito i componenti della Casa Comune ovvero Cai, Soccorso Alpino e Guide Alpine e il sindaco di Cesiomaggiore, abbiamo deciso di comune accordo di rinviare al 2021 questa edizione». Proprio in queste settimane la giuria avrebbe dovuto selezionare i vincitori - persone, enti pubblici e privati, associazioni e sodalizi - che si sono particolarmente distinti nel campo della conoscenza e promozione della cultura, della storia e delle tradizioni della montagna bellunese. Un'operazione che a questo punto sarà fatta nella primavera del prossimo anno. Quella che abbiamo dovuto prendere è una decisione non priva di rammarico, ma obbligata di fronte alla situazione ancora incerta che si profila all'orizzonte - prosegue l'inquilino di Palazzo Piloni -. Sono convinto che l'edizione 2021 del Pelmo d'Oro sarà l'occasione per vivere con maggiore entusiasmo e slancio questo appuntamento che oltre a essere tradizionale, rappresenta un momento di eccellente promozione del nostro territorio e della cultura alpina». Il Pelmo d'Oro è un riconoscimento alpinistico e culturale conferito a persone, associazioni e fondazioni impegnati nella salvaguardia dei valori della montagna e del suo ambiente. Lo scorso anno si era tenuto a Chies.

© RIPRODUZIONE RISERVATA