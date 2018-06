Il premier: Anac faccia più prevenzione Cantone: stupiti, non rilasciamo bollini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAROMA L'attacco nei confronti di Anac arriva tutto sommato a freddo, proprio mentre nella sua prima intervista il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, aveva appena spiegato di considerare fondamentale il ruolo dell'Authority sugli appalti pubblici. Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, in aula alla Camera invece spiega che bisogna «valutare bene il ruolo dell'Anac che non va depotenziato. In questo momento però non abbiamo i risultati che ci attendevamo, e forse avevamo investito troppo». Una critica che lascia...