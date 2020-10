IL PREFETTO

VENEZIA Questi otto mesi di trincea sanitaria per lui sono stati una continua e incostante altalena emozionale, alti e bassi in un gioco di pressioni decisamente complesso da sostenere. Vittorio Zappalorto, prefetto di Venezia, da febbraio a oggi si è infuriato e poi rasserenato, ha rimproverato e poi ringraziato: bianco e nero che si sono alternati per decine, forse centinaia di volte. In questo momento, in cui il Paese intero sembra sull'orlo di sprofondare in un nuovo periodo cupo, colmo di restrizioni severe, il suo ottimismo controtendenza coglie un po' in contropiede. Un ottimismo allineato, ben si intenda, con quello del presidente della Regione, Luca Zaia. Per Zappalorto, insomma, non si andrà verso un nuovo lockdown, non nell'immediato almeno, e ci sarebbero tutte le carte in regola (salvo sorprese impreviste del virus) per trascorrere un Natale con precauzioni ridotte al minimo.

Ieri mattina quando è arrivato in via Torino, per assistere alle operazioni del bomba day, le nuove disposizioni del Dpcm erano già note, anche se il provvedimento, ufficialmente, doveva ancora essere firmato. «Le misure sono importanti - ha spiegato - perché danno il senso di quella che è l'ampiezza e la gravità del fenomeno. Bisogna sottostare a quelle misure senza creare problemi di ordine pubblico, come è successo invece a Roma e Napoli». Ma in Veneto, e a Venezia, si rischia di assistere alle stesse scene da guerra civile? «No, io non credo proprio - ha continuato il prefetto - abbiamo un quadro generale diverso, migliore rispetto a quello delle altre regioni. Al momento non abbiamo bisogno di ricorrere a disposizioni drastiche». In questi (pochi) giorni di operatività dell'ultimo Dpcm (il precedente a quello che entrerà in vigore oggi) a Venezia non si sono registrate particolari impennate nelle sanzioni, ha aggiunto Zappalorto. «Non abbiamo visto tante multe, non ci sono state molte chiusure di locali, come qualcuno poteva forse aspettarsi. Ma questo non perché i controlli siano stati all'acqua di rose: ho visto personalmente le immagini di quelli che, solitamente, vengono definiti i fulcri della movida veneziana. Venerdì e sabato in fondamente degli Ormesini, in campo Santa Margherita e in Erbaria non c'era quasi nessuno. Le zone erano quasi deserte». Ben altro panorama rispetto a quello di quest'estate, nelle discoteche del litorale veneziano. Panorama che aveva fatto andare su tutte le furie sia Zappalorto, sia il questore di Venezia Maurizio Masciopinto.

«Con queste premesse - ha concluso il prefetto - il Veneto penso possa essere al riparo da un nuovo lockdown. Le cose possono comunque precipitare da un momento all'altro, quindi non possiamo dare garanzie di nessun tipo. Però sembrano esserci tutti i presupposti per poter trascorrere un Natale in tutta tranquillità».

Davide Tamiello

