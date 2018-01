Il prefetto: «Sicurezza, pronti a un vertice»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SICUREZZAVENEZIA Un tavolo in prefettura per la sicurezza sulle opere d'arte con test e sopralluoghi delle forze dell'ordine sugli impianti d'allarme nei musei. Il prefetto di Venezia, Carlo Boffi, accoglie di buon grado la richiesta del segretario regionale dei beni culturali Renata Codello che dopo il furto dei gioielli a Palazzo Ducale ha ricordato l'utilità dei tavoli che venivano organizzati dall'ex prefetto Cuttaia: «Con una certa frequenza ci trovavamo in prefettura - ha spiegato Codello - per analizzare le varie problematiche per...