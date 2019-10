Il prefetto: «Per una scommessa vinta un'altra ci aspetta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UOMINI CHIAVE«Credo oggi si possa parlare della ricostruzione come di una scommessa vinta». Francesco Esposito, prefetto di Belluno, ha tracciato nelle sue conclusioni un bilancio delle azioni che hanno permesso a questa provincia di rialzarsi dopo la catastrofe. «In quegli anni non c'erano le comunicazioni istantanee come oggi. All'epoca era tutto più accentrato e il centro (Roma ndr) conosceva cosa succedeva sul territorio solo attraverso due canali: i parlamentari e il prefetto. Se avesse funzionato male uno dei due canali il centro non...