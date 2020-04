CAVALLINO

A Cavallino da domani scatterà un presidio fisso per controllare giorno e notte chi tenterà di varcare il ponte sul Sile. A Jesolo, il Comune ha chiesto alla Questura di poter usare anche i droni. Divieto di spostamenti, si alza il livello di controlli nel litorale. Soprattutto per il lungo weekend di Pasqua, solitamente molto frequentato per il via alla stagione e la classica gita fuori porta. Ma quest'anno non ci potrà essere nessun spostamento. A ribadirlo è anche il Prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto che ieri in videoconferenza ha presieduto la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nella quale è stata appunto decisa l'intensificazione dei controlli. E dal momento che domenica e Pasquetta i negozi di alimentari saranno chiusi, l'unica giustificazione che sarà accettata per gli spostamenti sarà quella per ragioni di salute.

STRADE

Su tutte le principali strade saranno attivate ulteriori verifiche. La laguna e le spiagge saranno controllate con elicotteri e droni. Divieto assoluto anche per l'uso di barche. Per tutti questi motivi Cavallino e Jesolo, hanno deciso di avviare un vero giro di vite, in modo da scoraggiare i proprietari delle seconde case che potrebbero decidere di raggiungere ugualmente il litorale per festeggiare la Pasqua. Anche a costo di trasferirsi di notte per aggirare i controlli, come accaduto negli ultimi weekend. A Cavallino, all'altezza del ponte sul Sile, scatterà un presidio fisso, tanto che il sindaco Roberta Nesto ha chiesto l'invio di rinforzi alla Questura. Nessuna possibilità, invece, per i proprietari delle seconde case o per chi vorrà concedersi una passeggiata lungo la spiaggia o verso la laguna. E per questo motivo, gli agenti della Polizia locale monitoreranno con attenzione anche il sistema di videosorveglianza, per rintracciare le targhe delle eventuali auto in transito in quei pochi momenti in cui non ci saranno i controlli. «Non possiamo rischiare spiega la sindaca Roberta Nesto che i buoni risultati degli ultimi giorni, e i sacrifici dei nostri concittadini, vengano vanificati da qualche comportamento sconsiderato. Negli scorsi weekend, ci sono state delle persone sanzionate perché residenti fuori Comune ma che si trovavano nei loro appartamenti estivi».

POSTI DI BLOCCO E DRONI

Uguale lo scenario a Jesolo, dove saranno allestiti dei posti di blocco in ogni ingresso alla città. Anche in questo caso per tutto il weekend e il giorno di pasquetta. In più il Comune, ha formalizzato la richiesta alla Questura per usare i droni, il cui servizio è già stato affidato a una ditta esterna, in modo a controllare le zone di campagna, le strade più isolate, gli accessi al mare e la spiaggia. «In generale commenta il sindaco Valerio Zoggia i cittadini di Jesolo si stanno comportando correttamente. C'è stato qualche residente da fuori comune che ha cercato di arrivare in città per passeggiare sulla spiaggia o per raggiungere l'appartamento estivo. Temiamo che queste situazioni possano ripetersi, anche per effetto delle notizie più rassicuranti, per questo aumenteremo i controlli. Se ci sarà concesso useremo anche i nostri droni».

Giuseppe Babbo

