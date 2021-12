Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOVENEZIA Controlli soft che saranno intensificati nei prossimi giorni. «Servizi mirati che si aggiungono a quelli ordinari» ha spiegato il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto. Anche per non sguarnire il territorio - come hanno annotato i vari responsabili delle forze dell'ordine - visto che «il personale è quello che è» e «non c'è solo il problema del green pass da controllare». Ieri per fare il punto sulla prima...