Il prefetto: «Con più sicurezza avremo anche più sviluppo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE VOCIVENEZIA «È un progetto che farà bene non solo in chiave sicurezza, ma che diventerà strategico anche per lo sviluppo del territorio. Le aziende si insediano dove sanno di poter esser tutelate e protette». Vittorio Zappalorto, prefetto di Venezia, fa luce anche su un altro aspetto legato alla nuova questura di Terraferma. Certo, c'è il lato operativo: finora, per esempio, le volanti sono state vincolate dalla sede di Santa Chiara, con un ponte della Libertà da attraversare ogni volta in caso di emergenza. Ma c'è anche il fattore...