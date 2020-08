Un episodio estraneo alla tranquilla realtà veneziana e per questo ancora più sconvolgente quello che ha visto come vittima una quarantenne miranese, attirata con una scusa in una casa diroccata, nella zona dei Bacini dell'Arsenale, e violentata nella notte tra Ferragosto e domenica.

Non è facile trovare, nelle cronache degli ultimi anni, un fatto analogo in laguna, ed così che si spiega lo sconcerto dei veneziani, ma anche delle forze dell'ordine, dei carabinieri che, nel giro di poche ore, sono riusciti ad individuare il presunto violentatore, trovando nello stabile abbandonato nel quale risiedeva, gli abiti abbandonati dalla sua vittima nella drammatica fuga di domenica mattina, dopo una notte di terrore. A prestare i primi soccorsi alla donna sono stati titolari e avventori di un bar della zona, increduli di fronte al suo racconto.

Il triste fenomeno dei reati a sfondo sessuale è purtroppo in costante crescita, come testimoniano le denunce che quotidianamente vengono vagliate dal pool di magistrati che si occupano del cosiddetto codice rosso. Ma le vicende relative a violenze sessuali normalmente sono quasi tutte ambientate nella cerchia familiare, con ex fidanzati o mariti che non riescono a rassegnarsi alla fine di una storia, oppure vedono protagonisti amici e conoscenti che approfittano di una serata in cui l'alcool ha annebbiato le menti.

