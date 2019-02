CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PRECEDENTEROVIGO Due sindaci uniti, forse, dallo stesso destino. Le vicende che vedono protagonista Bergamin ricordano in parte il percorso che nel 2014 ha segnato la caduta del predecessore Bruno Piva. Nel suo caso, però, la sua maggioranza si era sfilacciata soprattutto per una questione di distribuzione dei poteri, con un rimpasto di giunta che non servì a mantenere vivo il mandato fino alla scadenza naturale dell'Amministrazione. Per Bergamin c'è anche l'immobilismo e le difficoltà incontrate nella risoluzione dei principali...