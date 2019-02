CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PRECEDENTEPAESE Un treno di cisterne per il trasporto di gpl contro un camion fermo di traverso sui binari. Era il 7 marzo del 2016 e venne sfiorata una vera e propria tragedia. Sempre sulla linea Treviso - Vicenza, sempre sulla tratta per Castelfranco. All'altezza del passaggio a livello di via Monsignor Breda, una laterale della Castellana, un camionista fece una manovra a dir poco azzardata. Dopo aver imboccato la strada nonostante il divieto di accesso ai mezzi pesanti ed essersi infilato sotto la prima sbarra che si stava chiudendo,...