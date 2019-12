Il precedente: cercava lo sballo, stroncato a 17 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN DONA' DI PIAVEE' il 3 dicembre quando un ragazzo viene trovato privo di vita nell'appartamento di un amico che lo stava ospitando per la notte. Si tratta di un diciassettenne originario del Marocco e residente con la famiglia a Torre di Mosto. Gli esiti dell'autopsia, voluta dall'autorità giudiziaria per fare piena luce sulla vicenda, si sapranno solo fra qualche giorno, ma tra le ipotesi che fin da subito hanno preso piede, c'è quella di un'overdose di psicofarmaci che il ragazzo avrebbe assunto per sballare. Alcuni di questi prodotti...