Il Ppe si spacca, Fi vota con la Lega Ma i 5 stelle condannano Budapest

IL RETROSCENAROMA Colpire Viktor Orban per attaccare l'internazionale sovranista di Matteo Salvini. I Cinque Stelle a Strasburgo si schierano con il blocco europeista composto da socialisti, buona parte del Ppe, i Verdi e da quasi tutto il blocco conservatore ed europeista. Uno schiaffo pesante perché è vero, come sottolinea l'eurodeputata M5S Laura Agea, che «il voto su Orban non è nel contratto di governo», ma certamente non lo rafforza. Anzi. L'affondo pentastellato contro il governo sovranista magiaro - che arresta i richiedenti asilo...