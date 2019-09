Il post emergenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LAVOROBELLUNO Opere già fatte o appaltate per 141 milioni di euro in tutto il territorio, con investimenti importanti soprattutto sull'Agordina e totali 169 interventi in corso. Dopo l'ennesimo distacco di masso dalla parete sovrastante la 203 e le conseguenti polemiche Veneto Strade, risponde con i fatti. O meglio le cifre. Snocciola i soldi investiti e il numero di interventi completati e in corso per mettere in sicurezza le strade, piegate quasi 11 mesi fa dal disastro del 29 ottobre. È l'amministratore delegato di Veneto Strade, ente...