IL PIANOVENEZIA «In modo ostinato e civile», come dice il direttore generale dell'Ulss 3 Edgardo Contato, ma ancora una volta a caccia dei sessantenni che per il momento non hanno aderito alla vaccinazione. Così dopo il vaporetto ambulatorio che ha fatto il suo esordio a Sant'Erasmo, per la terraferma arriva il camper vaccinale.IL BATTESIMOLa prima tappa sarà a Chioggia, in corso del Popolo, dove da domani a domenica saranno a...