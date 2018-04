Il porta a porta affama i gabbiani Cocai a caccia di cibo tra la gente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENOSono sempre meno. E il numero si abbasserà ancora da quando, dall'8 maggio, anche nel sestiere di Castello, Veritas procederà alla raccolta porta a porta dei rifiuti. Ma, intanto, per quelli che restano, che non sono migrati altrove e che devono sfamarsi nella fase della riproduzione che avviene tra marzo e luglio, i gabbiani reali o magoghe, riconoscibili dal punto rosso sul gran becco giallo, si procurano il cibo come possono. E con sempre meno sacchetti di immondizie da bucare e sfasciare abbandonati o appesi nelle calli è...