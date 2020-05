IL BILANCIO

PORDENONE La provincia di Pordenone vede salire ancora una volta il conto delle vittime del Covid-19. Il bilancio ieri è arrivato a 64 morti dall'inizio dell'emergenza: nel reparto dedicato al Coronavirus dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, infatti, non ce l'ha fatta Felia Bortolin, pensionata classe 1929. L'anziana, che si trovava ricoverata da alcune settimane dopo aver contratto il virus, era residente a Tamai di Brugnera. Si tratta quindi della seconda vittima per quanto riguarda la comunità al confine con il Veneto. Nelle ultime 24 ore in regione è stato registrato solo un altro decesso dovuto al Covid-19, precisamente in provincia di Trieste. Il bilancio complessivo parla di 308 morti dall'inizio del contagio, a inizio marzo. Per quanto riguarda i decessi, questi sono i dati su base territoriale: Trieste 165 casi; seguono Udine 75, Pordenone 64 e Gorizia 4. Anche la curva che illustra graficamente l'andamento del numero dei pazienti che hanno perso la battaglia contro il virus appare in netta discesa, dopo il picco di 56 morti in una settimana registrato il 5 aprile.

IL CONTAGIO

Le ultime 24 ore hanno fatto registrare un lieve e non significativo rialzo del dato relativo ai nuovi tamponi positivi. In tutta la regione sono stati rilevati 13 nuovi malati, otto dei quali in provincia di Udine. Due i test positivi a Gorizia e altrettanti a Trieste. La provincia di Pordenone è stata quella che ha segnato il risultato migliore, con un solo contagiato in un giorno, confermandosi ormai prossima a un contagio zero stabile. È importante, poi, riportare le parole pronunciate ieri dal vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi: «La quasi totalità dei nuovi contagi - ha detto - avviene ormai nelle residenze per anziani o in rari casi negli ospedali». Significa che il virus attualmente circola - e sempre lentamente - in alcune aree estremamente circoscritte. I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia dall'inizio dell'emergenza sono 3.107, includendo nel bilancio anche i pazienti guariti e le persone che non ce l'hanno fatta.

OSPEDALI E GUARIGIONI

Altre 47 persone nelle ultime 24 ore hanno ricevuto il doppio tampone negativo e sono totalmente guarite dal Covid-19. Il dato delle guarigioni sale così a quota 1.753, mentre le persone clinicamente guarite (senza più i sintomi della malattia ma ancora non negative al tampone) sono 119. Intersecando il dato dei decessi, delle guarigioni delle ultime 24 ore e dei nuovi malati, si ottiene un nuovo calo complessivo del numero degli attualmente positivi: oggi ci sono 36 persone in meno nelle liste Covid. Per quanto riguarda gli ospedali della regione, è stato registrato un nuovo calo dell'occupazione delle Terapie intensive: oggi i pazienti ricoverati in gravi condizioni sono soltanto due, entrambi a Trieste-Cattinara. Ci si avvicina al completo svuotamento dei reparti di Rianimazione. I ricoverati negli altri reparti sono 109, sempre in calo rispetto alle rilevazioni precedenti.

M.A.

