Il popolo unico: «Così sfuggiamo al contratto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Cresce sempre di più il fenomeno che vede moltissimi cittadini italiani chiedere la cancellazione dall'anagrafe comunale in tutta Italia. In Veneto sono ormai 400, nel Bellunese una ventina. Vengono definiti sovranisti quelli del Popolo Unico, in cui sono confluiti molti no-vax che non vogliono sottostare alle regole. Secondo questa teoria ogni individuo alla nascita, all'atto della registrazione all'anagrafe, perderebbe la propria libertà individuale e stipulerebbe un contratto con lo Stato italiano che lo renderebbe di fatto schiavo....