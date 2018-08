«Il ponte si spezza noi no». La città si ribella al declino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RACCONTOIl giornalista della TV Svizzera risale sul pullmino col suo operatore. Forse resterà fino a domani, fino ai funerali delle vittime di ponte Morandi. Forse no. Sono quarant'anni che a Genova i giornalisti vanno e vengono solo per le tragedie: il terrorismo degli anni 80, la crisi del porto a inizio 90, le alluvioni. Stavolta, però, qualcosa di diverso si intercetta. «Il ponte Morandi si è spezzato, ma Genova no, non si spezza - dice l'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo - Mi hanno chiamato gli artisti, Dori Ghezzi Gino...