Il polso della clientela: «Così stiamo perdendo un pezzo della nostra storia»

LE TESTIMONIANZESono perlopiù donne, girano in coppia o in piccoli gruppi. Il mercato è anche questo: un'occasione per stare assieme in una mattina di luglio tra amiche. Una passeggiata, un caffè, gli acquisti per preparare il pranzo. È parlando con i clienti abituali delle bancarelle pordenonesi che si tasta il polso della situazione, o se si preferisce si misura la febbre (alta) del più importante centro di ambulanti del Friuli Occidentale. Così si incontra Rina Francescut, 73 anni. Firma lei la frase più significativa: «Guardi che...