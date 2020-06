IL POLO MUSEALE

VENEZIA Palazzo Grimani è il primo museo del Polo museale Veneto a riaprire i battenti. Da venerdì sarà possibile visitare nuovamente la casa rinascimentale della famiglia Grimani, ispirata alle antiche domus romane, con un labirinto di sale affrescate con scene mitologiche, giardini e allegorie. Il palazzo riapre però al pubblico a settimane alternate, da venerdì alla domenica e dal mercoledì al venerdì, con orario dalle 10 alle 19, ultimo ingresso alle 18.30. Questa settimana il museo sarà dunque aperto venerdì, sabato e domenica 28 giugno, mentre la prossima settimana mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 luglio.

Nel rispetto della normativa per l'emergenza Covid 19, la visita avverrà in modalità contingentata e con alcune variazioni rispetto alla modalità ordinaria: in caso di afflusso sostenuto, i visitatori entreranno a piccoli gruppi scaglionati nel tempo, per un massimo di 30 visitatori in contemporanea. Il percorso di visita è obbligato con la differenziazione di entrata e uscita; in entrata sarà effettuato il controllo della temperatura e prima di entrare, sarà necessario provvedere all'igienizzazione delle mani e indossare la mascherina. Non sarà possibile usufruire del deposito borse e viene chiesto di limitare l'uso del contante in biglietteria, pagando con bancomat o carta di credito. Per arricchire la visita dei visitatori lo staff del museo sta programmando nuove iniziative: una segnaletica non invasiva accompagnerà nel percorso di visita e saranno forniti strumenti di approfondimento da scaricare o leggere su smartphone e tablet, nonché un'audioguida su app. In questi giorni il museo sta inoltre partecipando ai Centri estivi digitali, un progetto promosso da Kid Pass che raccoglie diverse attività educative online e gratuite. Il programma è diviso in settimane che propongono di volta in volta tema diversi e resteranno disponibili per tutta l'estate (https://www.centriestividigitali.it). Sono disponibili i laboratori Caccia al decoro, che portano i ragazzi alla scoperta di Palazzo Grimani e dei suoi principali motivi decorativi, e Erbario Immaginario che, ispirandosi al soffitto della Sala a Fogliami, invita a inventare piante e animali. In alternativa il progetto Testa tra le stelle che illustra le costellazioni partendo dagli stucchi del soffitto del Camerino di Callisto.

Daniela Ghio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA